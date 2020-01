İnegöl Belediyesi 2790 Can Dostunu Sağlığına Kavuşturdu

13.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:10

Gönülden bağlı olunan İnegöl'ü her alanda örnek bir kent yapmak için var gücüyle çalışmalarına aralıksız devam eden İnegöl Belediyesi, en az insanlar kadar hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da çaba sarf ediyor. İnegöl Belediyesi, ortaya koyduğu çalışmalarla can dostların her zaman yanında olmayı başarıyor. Hayvan dostu bir belediye olarak can dostların her türlü ihtiyacını gideren, onlara şefkat eli uzatan Veteriner İşleri Müdürlüğünün 2019 yılı içerisinde ortaya koyduğu faaliyetler hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bizler yaratılanı yaratandan ötürü seviyor, şehrimizin yaşamaktan mutluluk duyulan bir kent olgusu kazanması için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz. Her canlının önemini bilerek, bir canlının canının yanması bize olmuş kabul ederek hizmetlerimizi bu düsturla yapmaya çalışıyoruz. Hayvan dostu bir belediye olarak can dostlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

8461 ŞİKAYETE ÇÖZÜM BULUNDU

Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak 2 veteriner hekim, 1 şef ve 7 yardımcı personel ile tüm gücüyle can dostları için çözüm odaklı çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Taban; "Can Dostlarımıza modern ve konforlu bir mekanda hizmet vermek adına Karalar-Halhalca Mahallesi yolu üzerinde doğayla iç içe, yeşillikler içerisinde Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimizi konuşlandırdık. Tüm personelimizle yeni yerimizde hizmet vermeye başladık. Merkezimizde hem sokak hayvanlarına hem de sahipleri tarafından terkedilen hayvanlara gerek barınak, gerekse aşı ve tedavi noktasında hizmet verilmekte. 7/24 can dostlarımız için hizmet veren Veteriner Müdürlüğümüz; 2019 yılı içerisinde farklı kanallardan ulaşan toplam 8461 şikayeti ivedi bir şekilde çözüme kavuşturmuştur. Bu rakam geçtiğimiz yıl 4859 olarak kayıtlara çemişken, 2019 yılında iş yükünün 2 kat arttığını görmekteyiz" şeklinde konuştu.

305 KEDİ VE KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ

Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde 2019 yılında can dostlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi veren Taban, "Merkezimizde yıl içerisinde 260 köpek, 45 kedi sahiplendirildi. Bu konuda hayvan sever derneklerimizle ve özellikle Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ile İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA) ile irtibat halindeyiz" dedi.

2790 CAN DOSTU SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi edilen hayvan sayıları hakkında da bilgiler veren Taban, şöyle devam etti: "Merkezimizde 2019 yılı içerisinde 110 kısırlaştırma, 30 kırık operasyonu, 180 yumuşak doku operasyonu ve 2470 diğer hasta ve yaralı müdahaleleri yapıldı. Toplamda 2790 can dostumuzu sağlığına kavuşturmuş olduk. Ayrıca yabani hayvanlara da merkezimiz kucağını açmaktadır. Bu manada şimdiye kadar çeşitli yabani hayvanların her türlü tedavisini de gerçekleştirdik. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Yenişehir, Nilüfer, İznik, Yıldırım, Gemlik, Kütahya Emet Belediyesi'nden getirilen hayvanlara ortopedi operasyonları da yapılmıştır."

ÖĞRENCİLER CAN DOSTLARINI BU MERKEZDE TANIYOR

"İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimiz yeni yerinde nezih bir tesisle hizmetini sürdürürken, bu merkezimizde; 6 adet acil bakım kafesi, 2 adet tam profesyonel operasyon salonu, görüntüleme odası, sterilizasyon odası, toplam 61 adet yerden ısıtmalı 1+1 şeklinde oda ve 2 adet yarı profesyonel operasyon odası mevcut. Merkezimiz sadece can dostlarımıza hizmet etmiyor. Yıl içerisinde birçok okul ve STK barınağımızı ziyaret ediyor. Öğrencilerimiz için bu merkez aynı zamanda can dostlarımızla ilgili bir okul görevi de görüyor."

HAYVAN PAZARI SEVK VE İDARESİ İLE BALIK DENETİMLERİ

Başkan Taban, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün bir görevinin de İnegöl'de kurulan hayvan pazarının sevk ve idaresi olduğunu da hatırlatarak, "Müdürlüğümüz hayvan pazarında da aktif şekilde rol alıyor. Burada bu yıl yeni kesim alanlarıyla vatandaşlarımıza kurban kesimleri için imkanlar sunduk. Ayrıca kurbanlık satıcıları için pazarı geliştirerek ilave rampalar ve düzenlemeler gerçekleştirdik. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz aynı zamanda zabıta ile birlikte balık kontrolleri de yapıyor. Haftalık pazaryerlerinde rutin olarak sezon boyunca devam eden balık kontrollerinde ilçe halkının sağlığı göz önünde bulundurularak arkadaşlarımız burada da yoğun mesai harcıyor" açıklamalarında bulundu.

