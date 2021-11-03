İnegöl Belediye Meclisi toplandı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kasım ayı olağan meclis toplantısını Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirdi. 17 gündem maddesiyle Belediye Başkanı Alper Taban başkanlığında toplanan meclis, ilk 3 maddeyi imar komisyonuna, 4'üncü maddeyi ise plan ve bütçe komisyonuna havale etti. Ardından imar ve plan bütçe komisyonlarından gelen maddeler görüşülerek karara bağlandı.

8. maddede Şipali Mahallesinde bulunan belediyeye ait alan, cami ve kuran kursu yapılması için 10 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi. Meclisin 11'inci maddesinde de mesken katı atık bertaraf tarifeleri meclise sunuldu. Hazırlanan taslak kabul edildi. 12'nci maddede ise İnegöl Belediyesine ait olan ilçe stadı, 3 yıl boyunca İnegöl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne tahsis edildi. Gündemin 14. maddesinde performans ölçme ve değerlendirme yönetmeliği konusu görüşüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Alper Taban, "Burada maksadımız bütün çalışanlarımızın başarı hedeflerinin ölçülmesi. Hazırlanan değerlendirme raporlarıyla hizmet geliştirme, yenilikçi bakış açılarını görüyoruz. Faydalı önerileri de alarak kendilerini ödüllendiriyoruz. Artık çalışma arkadaşlarımızın ay ve yıl bazlı performanslarını takip ediyor olacağız" dedi.

Hazırlanan performans ölçme ve değerlendirme yönetmeliği meclis tarafından kabul edildi. - BURSA

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