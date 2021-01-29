İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı

29.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:31
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı

BURSA'nın İnegöl ilçesi Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası Ahmet Taban (75) son yolculuğuna uğurlandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesi Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası Ahmet Taban (75) son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl ilçesi, Yeni Mahalle'deki evinde dün akşam saatlerinde fenalaşan Ahmet Taban, sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Taban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Ahmet Taban'ın cenazesi, cuma namazının ardından İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası  İstanbullu Hasan Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, İnegöl oda ve dernek başkanları ile yaklaşık bin kişilik cemaat katıldı.

Görüntü dökümü;

-Cenaze namazının kılınması-Tabutun taşınması

Haber-Kamera:  Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

 


İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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