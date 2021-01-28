İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası hayatını kaybetti
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İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası hayatını kaybetti

28.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:15
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesi Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası Ahmet Taban (75) hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesi Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası Ahmet Taban (75) hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesi, Yeni Mahalle'deki evinde  akşam saatlerinde  fenalaşan Ahmet Taban, sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Taban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Alper Taban ise, babasının ölüm haberini alarak habtaneye gitti. Taban'ın cenazesi, morga kaldırıldı. 


- Bursa
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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