İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın babası hayatını kaybetti

İnegöl ilçesi, Yeni Mahalle'deki evinde akşam saatlerinde fenalaşan Ahmet Taban, sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Taban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Alper Taban ise, babasının ölüm haberini alarak habtaneye gitti. Taban'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ