İnegöl Avm, Minik Yönetmenleri Ağırlayacak

7'den 70'e her kesimin uğrak noktası olan İnegöl AVM, eylül ayını çocuklara özel bir etkinlik ile karşılıyor. 9 - 17 Eylül tarihleri arasında İnegöl AVM'yi ziyaret eden 4 – 9 yaş arası çocuklar, Minik Yönetmenler Etkinliği ile hayal dünyalarını filme yansıtıyor.

Etkinlik kapsamında, geri dönüşüm malzemeleriyle hayal ettikleri karakterleri oluşturacak çocuklar, isim verdikleri bu karakterlerle özel olarak kurgulanan doğa temalı sahneye çıkacak. Eğitmenler tarafından yapılan yönlendirmeler ve bir tiyatro ekibinin de eşliğiyle mevcut hikâyenin içinde kahramanlarını doğaçlama olarak canlandıracak. Bu esnada profesyonel bir ekip de çocukları filme kaydedecek.

Film bitiminde çocuklar, hazırlanan diğer platforma gelerek hem canlandırdıkları rolü ekranda izleyecek hem de bu özel etkinliğe katıldıkları için Minik Yönetmen Sertifikası alacak. Ayrıca oluşturdukları filmi internete ve cep telefonuna yükleyebilecek.

1500'ün üzerinde çocuğa ulaşılması hedeflenen program sayesinde "Geri Dönüşüm Malzemeleriyle Dünyayı Koru" teması çocuklara eğlenceli bir atmosferde anlatılacak.