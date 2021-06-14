İnegöl AVM, Babalar Günü'nde Rengarenk

Alışverişi sosyal yaşamın merkezine taşıyan İnegöl AVM, birbirinden avantajlı kampanyaları ve alışverişi renklendirecek festivali ile Babalar Günü'ne hazır.

Her zevke ve ihtiyaca yönelik alışveriş deneyimi sunan İnegöl AVM, Babalar Günü'nde babalarına hediyelerin en özelini almak isteyenler için birbirinden avantajlı kampanyalarla alışveriş imkanı sunuyor.

İnegöl AVM, Babalar Günü kapsamında hayata geçirdiği kampanyası ile aynı gün içerisinde 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlara 17 Haziran'dan itibaren Migros Hall'deki kampanya noktasında kamp sandalyesi hediye ediyor.

Yenilenen yüzü, açık hava AVM'si olmasının getirdiği ferah yapısı ve geniş sosyal alanlarıyla sağlıklı ve hijyenik bir alışverişin adresi İnegöl AVM ayrıca, 16 Haziran – 19 Haziran tarihlerinde ziyaretçilerini Babalar Günü İndirim Şenliği ile karşılıyor.

Babalar Günü Şenliği'nde balonlu mağazaları takip eden ziyaretçiler, mağazaların birbirinden avantajlı indirimlerinden yararlanma şansı yakalıyor. Ayrıca şenliğin son iki günü (18 Haziran-19 Haziran) için hazırlanan canlı müzik dinletisi ile İnegöl AVM, alışverişe renk ve neşe katacak.

Hijyenik ve güvenli alışverişin adresi…

Geniş yerli ve yabancı marka karmasıyla hizmet veren İnegöl AVM, açık hava AVM'si olmasının getirdiği ferah yapısıyla, herkesi Babalar Günü için sağlıklı ve hijyenik bir alışverişe davet ediyor. Normalleşme döneminde ziyaretçilerinin güvenlik ve sağlığını en yüksek seviyede gözeten İnegöl AVM, uyguladığı hijyen kuralları ve uygulamaları ile de güvenli ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Alışveriş Merkezi, uygulamaya aldığı önlemlerle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni almaya hak kazanmıştı.

Kaynak: Bültenler