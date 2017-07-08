İnegöl Avm 6. Yıl Kutlamaları Dopdolu

İnegöl AVM, 8 – 9 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceği altıncı yıl etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerini, klasik otomobil sergisi, Türk sinema tarihinin unutulmaz sanatçılarının canlandırıldığı canlı heykel sergisi ve Türk müziğine damgasını vurmuş hit parçalarını seslendiren Retrobüs Grubu konseri ile buluşturacak. Ayrıca düzenlediği "İnegöl AVM 6. Yaşında Uçuruyor Kampanyası" kapsamında tam 60 kişiye uçak bileti hediye edecek.

Ferah, mutluluk veren mimarisi, geniş ürün yelpazesi ve eğlenceli aktiviteleriyle 7'den 70'e her kesimin uğrak noktası olan İnegöl AVM, altıncı yılını kutluyor. Sadece İnegöl için değil bulunduğu bölge için de önemli bir sosyal yaşam merkezi olan İnegöl AVM altı yıldır her ay ortalama 600 bini aşkın kişiyi ağırlıyor.

Yüzde 77'si yerli olmak üzere pek çok markaya ev sahipliği yapan İnegöl AVM, 8 – 9 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenleyeceği altıncı yıl etkinlikleriyle yine alışverişi sosyal yaşamın kalbine taşıyacak.

8 – 9 Temmuz tarihlerinde iki gün boyunca sürecek ve 15 adet aracın yer alacağı klasik otomobil sergisi ile başta otomobil tutkunları olmak üzere tüm İnegöl halkını adeta zamanda yolculuğa çıkartacak. Bu nostaljik serüvene Türkan Şoray, Belgin Doruk, Sadri Alışık ve Kadir İnanır gibi Türk sinema tarihinin unutulmaz sanatçılarının canlandırıldığı, canlı heykel sergisi de iki gün boyunca öğleden sonraları eşlik edecek.

Altıncı yıl kutlamalarının ilk günü saat 19.30'da başlayacak Retrobüs Grubu'nun konseri ile taçlanacak. Türk müziğine damgasını vurmuş hit parçalarını seslendiren Retrobüs Grubu, tüm ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

İnegöl AVM 6. Yaşında Uçuruyor Kampanyası…

Altıncı yıl kutlamalarının ikinci gününde ise İnegöl AVM ziyaretçileri çok özel bir kampanya ile karşılaşacak. 8 - 9 Temmuz tarihlerinde İnegöl AVM'den aynı gün içerisinde toplamda ya da tek seferde 300 TL ve üzeri alışveriş yapan tam 60 kişi "İnegöl AVM 6. Yaşında Uçuruyor Kampanyası" kapsamında uçak bileti kazanma şansı yakalayacak.

Sadece İnegöl AVM Trend Card sahiplerinin yararlanacağı kampanya kapsamında hediye edilecek biletler AnadoluJet ile Bursa - Ankara arasında yapılacak gidiş ve dönüş uçuşlarını kapsayacak. Hediye biletler 6 Temmuz - 13 Temmuz tarihlerinde alınacak, 14 Temmuz - 28 Aralık tarihleri arasındaki (25 Ağustos- 5 Eylül hariç) uçuşları kapsayacak. Biletler, MC sunumlarıyla renklenecek özel bir tören ile sahiplerine takdim edilecek.

İnegöl AVM, Temmuz ayı boyunca da ziyaretçilerine renkli dakikalar yaşatmaya devam edecek. 23 Temmuz 2017, Pazar günü Şener Kaya ile Jonglör gösterisi, 29 Temmuz Cumartesi ise çocuklar için Balon Kukla Gösterisi düzenlenecek.

