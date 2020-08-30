"İnegöl alası"nda hasat zamanı başladı - BURSA
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"İnegöl alası"nda hasat zamanı başladı - BURSA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve "İnegöl alası" adıyla 2013 yılında tescillenen ay çekirdeğinde hasat zamanı başladı.

30.08.2020 18:48 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:53

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretilen ve "İnegöl alası" adıyla 2013 yılında tescillenen ay çekirdeğinde hasat zamanı başladı.

Tarlalardan toplanan "İnegöl alası" üreticiler tarafından kurutulmak üzere Ahmet Türkel Çevre Yolu'nun bir bölümüne serildi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, AA muhabirine, mobilyası, köftesi ve kaplıcasıyla meşhur ilçede 12 bin dekar alanda ay çekirdeği ekildiğini söyledi.

Bu yıl hasadına başlanan "İnegöl alası" adıyla tescillenen ay çekirdeğinden 2 bin ton rekolte elde ettiklerini anlatan Görücü, hasat dönemin hayırlı olmasını diledi.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise hasat dönemine başlanan "İnegöl alası"nın kilogram fiyatının 12 ila 15 lira arasında olduğunu bildirdi.

Çiftçi Ahmet Tezcan ise bu yıl verilen fiyatın kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

'İnegöl alası'nda hasat zamanı başladı - BURSA

Kaynak: AA

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