İneğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu AMASYA'da besicilik yapan Hakkı Kambur (75), 'Alakız' adlı ineğini satarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

AMASYA'da besicilik yapan Hakkı Kambur (75), 'Alakız' adlı ineğini satarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Amasya'nın Hamamözü ilçesinde besicilikle uğraşan Hakkı Kambur'dan geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan Hakkı Kambur, Hamamözü Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak, Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışlamak istediğini iletti. Bunun üzerine adrese gelen ekipler, Kambur'un 'Alakız' adını verdiği ineğini teslim aldı. Ekiplerce teslim alınıp satılan ineğin parası, kampanya hesabına yatırıldı.

Sürüsünün en değerlilerinden olduğunu belirttiği ineğinin satılmasının ardından parasını kampanya hesabına yatıran Hakkı Kambur, "Bizler için sağlıkçılarımız, polisimiz, askerimiz ve devletimizin diğer birimleri gece gündüz çalışıyor. Biz de onlara destek olmak zorundayız. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Bu nedenle ben de ineğimi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlıyorum" dedi.

Hamamözü Kaymakamı Özgür Kaya da, evine ziyarette bulunduğu Hakkı Kambur'u bağışı dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: DHA