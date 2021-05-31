İneğini kurtarmak isterken canından oldu
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İneğini kurtarmak isterken canından oldu

İneğini kurtarmak isterken canından oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta elektriğe kapılan ineğini kurtarmak isteyen çiftçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Uşak'ta elektriğe kapılan ineğini kurtarmak isteyen çiftçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkeze bağlı Güneli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ercan Akkoyun (56), ahırdaki ineğinin kopan elektrik kablosu nedeniyle elektriğe kapıldığını fark etti. İneğin kurtarmaya çalışan Akkoyun da elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akkoyun'u Uşak eğitim ve araştırma hastanesi kaldırdı. Akkoyun, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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