İneğin vurduğu kadın hayatını kaybetti
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İneğin vurduğu kadın hayatını kaybetti

İneğin vurduğu kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde hayvanlarını yemleyen kadın, ineğin darbesi ile hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde hayvanlarını yemleyen kadın, ineğin darbesi ile hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Bigadiç ilçesine bağlı Çekirdekli kırsal mahallesinde hayvanlarına yem veren Gülcan M. (53), ineğin darbesi ile yere yığıldı. Göğsüne gelen darbeden sonra kendine gelemeyen Gülcan M., 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gülcan M., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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