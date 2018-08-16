İneğin, Sahibinin Saçlarını Yaladığı Görüntüler İlgi Gördü

Trabzon'un Tonya ilçesinde yaşayan Eyüp Kalyoncu, saçlarını ineğe yalattı ve o anları görüntüledi. Kalyoncu'nun saçlarının inek tarafından yalandığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

SAÇLARINA ŞEKİL VERDİ

İlçedeki hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve işinden arta kalan zamanlarını da hayvanlarını otlatan Eyüp Kalyoncu, ineklerini Karşular Mahallesi'ndeki meraya götürdü. Kalyoncu, merada otururken ineklerinden biri yanına yaklaşıp, saçlarını yalayarak şekil verdi. Kalyoncu, bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları esprili yorumlarda bulundu.