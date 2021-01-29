İnebolu Sokağı tabelası törenle yenilendi
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İnebolu Sokağı tabelası törenle yenilendi

29.01.2021 13:26 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:31
İnebolu Sokağı tabelası törenle yenilendi

Beyoğlu İnebolu Sokağındaki İnebolu'nun Kurtuluş Savaşındaki mücadelesini anlatan tanıtım tabelası törenle yenilendi.

Beyoğlu İnebolu Sokağındaki İnebolu'nun Kurtuluş Savaşındaki mücadelesini anlatan tanıtım tabelası törenle yenilendi. Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Hüner Özay ve çok sayıda davetli katıldı.

"MİLLİ MÜCADELENİN BAŞLADIĞI YERDİR"

Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, " Milletlerin tarihlerinde önemli zamanlar, mekanlar ve şahsiyetler vardır. Şu an bulunduğumuz nokta bizim mücadelemizde önemli bir yere sahip. Beyoğlu Galata rıhtımı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Milli Mücadeleyi başlattıkları yerdir. Daha sonra bu milli mücadele sürecinde Anadolu'ya silah sevkiyatının yapılması önemliydi. Düşmanlar İstanbul'u işgal edilmişti. Bütün çıkış noktaları tutuluyordu. Bunun üzerine Milli Mücadeleyi başlatanlar İstanbul'dan İnebolu'ya sevkiyatın yapılabilmesi için iskeleler çok çok önemliydi. İşgal güçleri Anadolu'ya silah sevkiyatı yapılamasın diye iskeleleri kontrol ediyordu. Her bir limana şifreler verildi. Şu an bulunduğumuz yere de İnebolu şifresi verilmişti. Beyoğlu'nda set üstü diye bildiğimiz yerin İstiklal Mücadelesine olan katkısı unutulmasın diye İnebolu tabelasını asıyoruz. Gençlerimiz bu tarihi mekanı bilsinler.  Milli Mücadele'nin önemli bir noktası olan bu yeri bilsinler. Şerife bacıyı hatırlasınlar. İstanbul ve İnebolu için önemli bir hatırayı canlı tutmak için tabelamızı yeniledik" ifadelerini kullandı.

"CEPHANELER İNEBOLU ÜZERİNDEN ANADOLUYA SEVK EDİLDİ"

Törende konuşan İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Hüner Özay, "Tarihte İstanbul'daki cephanelerin Anadolu'ya ulaşması için Anadolu'ya giriş kapısı arandı. İnebolu Anadolu'ya giriş kapısı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından onaylandı. Cephaneler İnebolu üzerinden Anadolu'ya sevk edildi. Gazi Mustafa Atatürk'ün dediği gibi "Gözüm Sakarya'da Dumlupınar'da kulağım İnebolu'da" bu söz İnebolu'nun tarihte ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor. Gençlerimize tarihini hatırlatmak, cumhuriyetin kolay kazanılmadığını göstermek için tarihi tabelayı astık. Bugün tabelamız yenilenerek yerine astık Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.


İnebolu Sokağı tabelası törenle yenilendi
İnebolu Sokağı tabelası törenle yenilendi
İnebolu Sokağı tabelası törenle yenilendi
İnebolu Sokağı tabelası törenle yenilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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