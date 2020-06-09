İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlandı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlandı.

Milli Mücadele döneminde İstanbul'dan tekne ve takalarla güçlükle İnebolu'ya getirilen silah ve cephanelerin kadın erkek, genç yaşlı demeden kağnılarla Ankara'ya, bağımsızlık savaşı veren Kuvayi Milliye güçlerine ulaştırılması nedeniyle Yunan gemilerince 9 Haziran 1921'de bombalanan ilçede, işgal kuvvetlerinin karaya çıkışına izin verilmemesinin 99. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl az sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy ve Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay tarafından çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İnebolu Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet İmam, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Milli Mücadele'de İnebolu ve İstiklal Yolu'nun önemine işaret etti.

İneboluluların Mehmetçiğin ihtiyacı olan cephane ve diğer lojistik malzemenin batı cephesine aktarıldığı istiklal Yolu'nun başlangıcında önemli bir vazifeyi üstlendiğini anlatan İmam, şunları kaydetti:

"Yiğit İnebolulular bu yolda çok büyük bir fedakarlık göstermiş, hatta imkansız diye düşünülen işleri başarmışlardır. Allah'ın yardımıyla Hamamcı Kadı Salih Reislerin elinde denk kayıtları, Şerife Bacıların elinde ise kağnılar, dönemin en teknolojik muharebe araçlarına karşı koymada mühim rol oynamıştır. Nice analar, bacılar mukaddes vatan topraklarını koruyacak cephaneyi, evladının canından mühim gören bir anlayışla canını siper ederek cepheye malzeme taşımak için gayret etmiş ve bu yolda şehit düşmüş, gazi olmuşlardır."

Konuşmanın ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA