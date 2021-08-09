İnebolu-Samsun arasında yarın fırtına bekleniyor
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İnebolu-Samsun arasında yarın fırtına bekleniyor

İnebolu-Samsun arasında yarın fırtına bekleniyor
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

İnebolu-Samsun arasında yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına çıkması öngörülüyor.

İnebolu-Samsun arasında yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına çıkması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İnebolu-Samsun arasında yarın günün ilk saatleri itibarıyla batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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