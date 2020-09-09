İnebolu Limanı'nda palamut bolluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnebolu Limanı'nda palamut bolluğu

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde avdan dönen balıkçılar kasalar dolusu palamut balıkları ile gedi.

İnebolu Limanı'nda palamut bolluğu
09.09.2020 01:12 | Son Güncelleme: 09.09.2020 01:16
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde avdan dönen balıkçılar kasalar dolusu palamut balıkları ile gedi. 

Av yasağının sona ermesinin ardından Kastamonu'da 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, denizdeki palamut bolluğunun sevincini yaşıyor. Dev balıkçı tekneleri, İnebolu Limanı'na palamut dolu kasalarla döndü. Balıklar, kamyon ve TIR'larla Türkiye'nin çeşitli yerlerine sevk edildi.  

İnebolu Limanı'na 600 kasa palamut ile dönen teknenin reisi Taner Çelebi, "Günlük ortalama 500- 600 kasa balık yakalandı. Palamut bu sene güzel başladı. Beklentimiz çok yüksek çünkü geçen sene olmadı" diye konuştu.'SEZON BEREKKETLİ GEÇECEK GÖRÜNÜYOR' 

1500 kasa dolusu palamut ile İnebolu Limanı'na yanaşan teknenin reisi Adem Ekşi ise "Allah'ın izniyle bu sene palamut olacak inşallah. Geçen sene hiç olmadı. Sezon bereketli geçecek görünüyor. İğneada'dan beri balığın peşindeyiz. Balık şu anda İnebolu açıklarında. Bundan sonra nereye gidecek nasip" dedi.  


- İnebolu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler Mansur Yavaş Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Alişan Tuna Kiremitçi Gonca Vuslateri
Spor Metin Oktay Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Enner Valencia
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: İnebolu Limanı'nda palamut bolluğu - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 01:19:46. #1.14#
title