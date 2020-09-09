İnebolu Limanı'nda palamut bolluğu KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde avdan dönen balıkçılar kasalar dolusu palamut balıkları ile gedi.

KASTAMONU 'nun İnebolu ilçesinde avdan dönen balıkçılar kasalar dolusu palamut balıkları ile gedi.

Av yasağının sona ermesinin ardından Kastamonu'da 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, denizdeki palamut bolluğunun sevincini yaşıyor. Dev balıkçı tekneleri, İnebolu Limanı'na palamut dolu kasalarla döndü. Balıklar, kamyon ve TIR'larla Türkiye'nin çeşitli yerlerine sevk edildi.

İnebolu Limanı'na 600 kasa palamut ile dönen teknenin reisi Taner Çelebi, "Günlük ortalama 500- 600 kasa balık yakalandı. Palamut bu sene güzel başladı. Beklentimiz çok yüksek çünkü geçen sene olmadı" diye konuştu.'SEZON BEREKKETLİ GEÇECEK GÖRÜNÜYOR'

1500 kasa dolusu palamut ile İnebolu Limanı'na yanaşan teknenin reisi Adem Ekşi ise "Allah'ın izniyle bu sene palamut olacak inşallah. Geçen sene hiç olmadı. Sezon bereketli geçecek görünüyor. İğneada'dan beri balığın peşindeyiz. Balık şu anda İnebolu açıklarında. Bundan sonra nereye gidecek nasip" dedi.

- İnebolu

Kaynak: DHA