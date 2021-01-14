İnebolu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda şüpheli A.C. 33 gram Bonzai ve 40 uyuşturucu hap ile yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İnebolu Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçemizde zehir tacirleri ile mücadele veriyoruz. Son operasyonda emeği geçen tüm Jjandarma personelimize teşekkür ediyorum. Uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım