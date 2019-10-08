İnebolu'da trafik kazası: 2 yaralı
İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Asım Tekin'in (48) kullandığı 59 TR 775 plakalı minibüs, Musaköy Köprüsü mevkisinde Recep Sarıman (73) yönetimindeki 34 FU 4520 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Recep Sarıman ve aynı araçta bulunan Ayşe Sarıman (57) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Recep Sarıman ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.