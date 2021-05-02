İnebolu'da sıkı denetim uygulaması
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İnebolu'da sıkı denetim uygulaması

İnebolu'da sıkı denetim uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma döneminin başlamasının ardından, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri ilçeye giren tüm araçlarda sıkı denetim gerçekleştiriyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma döneminin başlamasının ardından, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri ilçeye giren tüm araçlarda sıkı denetim gerçekleştiriyor.

Ülke genelinde olduğu gibi İnebolu'da da "tam kapanma" dönemiyle birlikte İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe giriş çıkışlarını kontrol altına alarak denetimlerini yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri, gelen sürücü ve yolcuları karşılıyor. Kısıtlamadan muaf olanların da evrakları denetleniyor. Durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, HES kodu sorgulaması da gerçekleştiriyor. - KASTAMONU

İnebolu'da sıkı denetim uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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