İnebolu'da Öğrenciler Yararına Kermes

İnebolu ilçesinde, Tahsin Çağındaki Talebelere Yardım Derneği tarafından kermes düzenlendi.



Hamidiye Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde gerçekleştirilen kermesin açılışında, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.



Yurt müdürü Şaban Başkaya, açılışta yaptığı konuşmada, geleneksel kermesin her yıl düzenlendiğini söyledi.



Kermesin 6 gün açık kalacağını belirten Başkaya, "Kermesten elde edilen geliri, ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz yararına kullanacağız." dedi.



Çeşitli yiyecekler ve hayırsever kadınların hazırladığı el işlerinin satışa sunulduğu kermesin açılışına, İnebolu Vakfı Başkanı Metin Eyi ve vatandaşlar katıldı.