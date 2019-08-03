İnebolu'da mezarlıklarda bayram temizliği

İnebolu Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçenin genelindeki mezarlıklarda, yabani otları ve bozulan mezar taşlarını düzenliyor.

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay'ın talimatıyla başlayan çalışma bayram öncesi tamamlanacak.

Kaynak: AA