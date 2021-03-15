İnebolu'da Kovid-19 nedeniyle 3 okulda eğitim öğretime 5 gün ara verildi
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İnebolu'da Kovid-19 nedeniyle 3 okulda eğitim öğretime 5 gün ara verildi

15.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:31
İnebolu'da Kovid-19 nedeniyle 3 okulda eğitim öğretime 5 gün ara verildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 okulda eğitim öğretime ara verildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 okulda eğitim öğretime ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Selçuk Yosunkaya başkanlığında yaptığı toplantıda, İnebolu Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Atabeyli İlkokulu ve Atabeyli Ortaokulunda eğitim öğretime 15-19 Mart tarihlerinde 5 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunun da kapatılmasına karar verildiği, okullarda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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