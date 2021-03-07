İnebolu'da Kovid-19 denetimleri
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İnebolu'da Kovid-19 denetimleri

07.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:40
İnebolu'da Kovid-19 denetimleri

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İnebolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyette olan lokanta, pastane ve kıraathanelerde denetimde bulundu.

Denetimlerde, vatandaş ve esnaflar, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu

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