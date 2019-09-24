İnebolu'da kestane pazara indi

24.09.2019 12:48

İnebolu ilçesinde orman köylerinin geçim kaynakları arasında bulunan kestane, pazarda yerini aldı.

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane pazarda yerini aldı. İnebolu'nun orman köylülerinin zorlu toplama işleminin ardından pazara indirilen kestane kilosu 12 ile 15 lira arasında alıcı buluyor.

Pazarda kestane satan Ahmet Madenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satışların oldukça güzel olduğunu söyledi.

Çevre illerden de kestane almak için gelenlerin olduğunu belirten Madenci, "İnşallah bu sene kestane çok iyi olacak ve bizim gibi orman köylülerinin yüzünü güldürecektir." dedi.

Rekoltenin bu sene daha iyi olduğunu dile getiren Madenci, "Tabii önümüzdeki haftalarda kestane daha da artar ve fiyat düşer. İlçemizde bu sene fındık az oldu inşallah kestane para yapar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA