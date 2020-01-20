İnebolu'da kar yağışı
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İnebolu'da kar yağışı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hafta sonu başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

20.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:24
İnebolu'da kar yağışı

'nun ilçesinde hafta sonu başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

İnebolu-Kastamonu karayolunun 950 rakımlı Çuhadoruğu Geçidi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri de aralıksız kar mücadelesi yaptı.

Kış lastiği kullanmayan sürücüler, araçlarına zincir takarak yoluna devam etmek zorunda kaldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, bölgede kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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