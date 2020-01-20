İnebolu'da kar yağışı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hafta sonu başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hafta sonu başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.
İnebolu-Kastamonu karayolunun 950 rakımlı Çuhadoruğu Geçidi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri de aralıksız kar mücadelesi yaptı.
Kış lastiği kullanmayan sürücüler, araçlarına zincir takarak yoluna devam etmek zorunda kaldı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, bölgede kar yağışının çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.