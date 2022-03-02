İnebolu'da jandarma yerli radar sistemiyle denetimlere başladı - Haberler

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İnebolu'da jandarma yerli radar sistemiyle denetimlere başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnebolu'da jandarma yerli radar sistemiyle denetimlere başladı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece görüş özellikli radar sistemi ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hız denetimlerini arttıracak.

İNEBOLU, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece görüş özellikli radar sistemi ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hız denetimlerini arttıracak.

İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmete alınan gece görüş özellikli radar sistemi ile hız denetimleri sürdürülecek. Hizmete alınan Medar MTS mobil hız tespit sistemi ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri her bir araç için tespit edilebiliyor. Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan Medar MTS; tek bir sistemle aynı anda onlarca aracı 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlallerini de ayrı ayrı oluşturabiliyor. - KASTAMONU

İnebolu'da jandarma yerli radar sistemiyle denetimlere başladı

İnebolu'da jandarma yerli radar sistemiyle denetimlere başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kastamonu, Jandarma, Tragger, İnebolu, 3. Sayfa, Haberler

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