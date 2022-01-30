İnebolu'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Haberler
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İnebolu'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnebolu'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İnebolu'da jandarma ekipleri tarafından 2021 yılında düzenlenen 22 operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

İNEBOLU, KASTAMONU (İHA) - İnebolu'da jandarma ekipleri tarafından 2021 yılında düzenlenen 22 operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında İnebolu'da zehir tacirlerine göz açtırmadı. Jandarma ekipleri tarafından, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 2021 yılı içerisinde toplamda 22 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Düzenlenen operasyonlarda toplamda 205 kök keneviri bitkisi, 2567 adet sentetik hap, 250 gram kubar esrar, 79 gram Metamfetamin, 73 gram bonzai, 134 gram sıvı uyuşturucu madde, 22 adet extacy hap, 18 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ile adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - KASTAMONU

İnebolu'da jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Kastamonu, Jandarma, İnebolu, 3. Sayfa, Haber

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