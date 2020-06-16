İnebolu'da dağ çileği pazara indi İnebolu ilçesinde, tadı ve kokusuyla beğeni toplayan dağ çileği pazarda satışa sunuldu.

İnebolu ilçesinde, tadı ve kokusuyla beğeni toplayan dağ çileği pazarda satışa sunuldu.

Ormanlık alanlara ve tarlalarda kendiliğinden yetişen dağ çilekleri İnebolu'da kurulan köy pazarında yerini aldı.

Çilek toplayıcısı Melis Yalaşoğlu (30), AA muhabirine, dağ çileği kavanozlarının tanesini 30 liradan sattığını söyledi.

Bir kavanoz çileği toplamak için saatlerde dolaştığını belirten Yalaşoğlu, "Dağ çileği doğada kendiliğinden yetişiyor. Ama toplaması çok meşakkatli ve yorucu. Birkaç kişi gün boyu dolaşıp 3-4 kavanoz ancak doldurabiliyoruz. Topladığımız dağ çileklerini pazara getirip satıyoruz." dedi.

Yalaşoğlu, dağ çileğinden reçel yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA