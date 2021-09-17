İnebolu'da bir evde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi - Haberler
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İnebolu'da bir evde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

AA / Semih Yüksel - Haberler | Güncel
İnebolu'da bir evde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde bir eve baskın düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri
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Haber: İnebolu'da bir evde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi - Haberler
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