İnebolu'da bir evde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
AA / Semih Yüksel - Haberler | Güncel
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde bir eve baskın düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri