İnebolu'da 4-6 yaş Kur'an kursunda karne heyecanı
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İnebolu'da 4-6 yaş Kur'an kursunda karne heyecanı

İnebolu'da 4-6 yaş Kur'an kursunda karne heyecanı
Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu - Haberler | Güncel

İnebolu Müftülüğüne bağlı Ömer Kabadayı 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu bitiren öğrencilere karne ve başarı belgesi verildi.

İnebolu Müftülüğüne bağlı Ömer Kabadayı 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu bitiren öğrencilere karne ve başarı belgesi verildi.

İnebolu İlçe Müftüsü Telat Ergin, Müftülük Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kursa katılan 16 öğrencinin tamamının Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim okumanın ve öğrenmenin önemine değinen Ergin, "Dünya sadece iman edip salih amel işleyenlerin kazanacağı bir imtihandır. İman ve salih amel içinde en önemlisi de Kur'an öğrenmektir. Sizler veliler olarak çocuklarınızı gönderdiniz. Bu yavrularımızın hepsi Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Bildiklerini unutturmamak da sizin göreviniz olsun. Biz öğrettik, hocamız gayret etti, öğretti. Bundan sonraki süreçte öğrendiklerini unuturlarsa bunun da vebali size olur." dedi.

Konuşmanın ardından öğrencilere karne ve başarı belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu

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