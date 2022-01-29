İnebolu'da 2021'de 22 uyuşturucu operasyonunda 40 kişi yakalandı

İNEBOLU, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2021 yılı içinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından 22 ayrı operasyonda 40 kişi yakalandı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarına yönelik 2021 yılı içinde 22 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 40 kişiden 7'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca geçen yıl jandarmanın operasyonlarında 205 kök kenevir bitkisi, 2 bin 567 sentetik hap, 250 gram kubar esrar, 79 gram metamfetamin, 73 gram bonzai, 134 gram sıvı uyuşturucu madde, 22 ekstazi hap, 18 uyuşturucu imalinde kullanılan cam aparat ile çeşitli suçlardan yapılan aramalarda 12 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.