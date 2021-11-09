INDOPACOM'un eski komutanı Davidson Çin'in Tayvan'a yönelik tehdidini değerlendirdi

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM) eski komutanı Emekli Amiral Philip Davidson, Çin'in Tayvan'a yönelik tehdidinin gelecek 6 yıl içerisinde belirginleşeceğini söyledi.

Japonya kamu yayıncısı NHK'ya röportaj veren INDOPACOM eski komutanı emekli Amiral Davidson, Çin'in, Tayvan çevresinde askeri varlığını artırmasının, Tayvan'a ait askeri güçleri tahrik etmeyi hedeflediğini belirtti.

Davidson, Çin'in bu faaliyetinin tahrikin ötesinde ayrıca, Tayvan'a yönelik "kuvvet kullanılması ihtimalinin masanın dışında olmadığı" sinyalini uluslararası topluma göstermeyi hedeflediğini dile getirdi.

Çin'in Tayvan'a yönelik tehdidinin gelecek 6 yıl içerisinde belirginleşeceğini savunan Davidson, tehdide yönelik Japonya'dan Tayvan ve Filipinler'e uzanan ada bölgesine taarruz füzelerinin konuşlandırılmasını tavsiye etti.

ABD'nin, Tayvan güçlerini eğitilmesinde sorumluluk alması gerektiğini belirten Davidson, "Sadece savunma ile de caydırıcılık kazanamazsınız. Bir takım hücum kabiliyetlerini de elimizde bulundurmamızı gerektirecek, düşmanın olası maceralarına karşı bedel ödeyebileceğimizi de göstermeliyiz." diye konuştu.

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