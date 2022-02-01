İndirimli ürün satışlarına ilişkin reklamların koşulları belirlendi

TİCARET Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak, indirimli ürün satışlarına ilişkin verilen reklamların koşullarını yeniden belirledi. Satın alma sürecini otomatikleştiren yazılımla etkileme, internet ortamında mal veya hizmete ilişkin yönlendirici ara yüz tasarımları kullanma, 'aldatıcı ticari uygulama' sayıldı.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ndeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. 29232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırıldı. Mal veya hizmete ilişkin tüketicinin satın alma davranışı ve diğer kişisel verileri analiz edilerek sunulan fiyatın kişiselleştirilmiş fiyat olduğu kabul edildi. Tüketiciye bu şekilde fiyat sunulması durumunda, bu hususa ilişkin bilgi ile o mal veya hizmet ile ilgili olarak satıcı veya sağlayıcı tarafından belirlenen güncel satış fiyatına ve kişiselleştirilmiş fiyata aynı alanda yer verilecek.

Aynı yönetmeliğin 'Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar' başlıklı ekinde yer alan 'Aldatıcı Ticari Uygulamalar' başlıklı bölümündeki 19'uncu bent yürürlükten kaldırıldı, aynı bölüme; 'satın alma sürecini otomatikleştiren bir yazılım kullanmak suretiyle spor, tiyatro, söyleşi gibi etkinlik biletlerini, belirlenen limitlerin dışında satın alarak tüketicilere yeniden veya daha yüksek fiyatla satışa sunma', 'internet ortamında bir mal veya hizmete ilişkin yönlendirici ara yüz tasarımları, seçenekler ya da ifadeler gibi araçlarla tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz etkileyen ya da normal şartlar altında vereceği kararda satıcı veya sağlayıcı lehine değişikliklere yol açmayı hedefleyen yöntemler kullanmak' bentleri eklendi.