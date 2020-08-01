İndirimli su sporlarına yoğun ilgi
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İndirimli su sporlarına yoğun ilgi

MARMARİS'te su sporları istasyonları, Kurban Bayramı'nda tatilciler için yüzde 30 indirim kampanyası başlattı.

İndirimli su sporlarına yoğun ilgi
01.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:52

MARMARİS'te su sporları istasyonları, Kurban Bayramı'nda tatilciler için yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. Kampanya dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşandı.

Marmaris ilçe merkezinden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlarda konumlandırılan 17 su sporları istasyonu, tatilcilere indirim kampanyası başlattı. Su sporları istasyonları Kurban Bayramı boyunca jet ski, parasaling, banana, sürat teknesi, ringa, dönme dolap gibi çeşitli su sporlarından yararlanan tatilcilere yüzde 30 indirim yaptı. Bayram tatili boyunca çeşitli konaklama tesislerinde kalan vatandaşlar ilanları görerek su sporlarına akın etti. İlk defa su sporları aletlerine binen tatilciler büyük heyecan yaşadı.

İstanbul'dan hem bayram tatil hem de balayına gelen Eda ve Çetin Enver çifti, "Kaldığımız otelde su sporlarında büyük indirim olduğunu öğrendik. Otelin sahilindeki su sporları istasyonlarında fiyatları öğrendikten sonra çok uygun geldi. Bugünümüzü tüm su sporları aletlerini deneyerek geçireceğiz. Hem heyecanlı hem de çok güzel bir duygu. Çektirdiğimiz fotoğraf ve videolar anı olacak" dedi.Kayseri'den tatile gelen Adem Badenci ise, "İlk defa böyle bir heyecan yaşadım. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

5 yıldır dini bayramlarda tatilcilere kampanya yaptıklarını ifade eden Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Mehmet Salih Tunç, "Su sporlarından yararlanmak isteyenler 15 ile 30 dakika arası 65 TL ile 200 TL arasında değişen rakamları gözden çıkarmak zorunda" dedi.


Kaynak: DHA

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