İndirimli satış yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan yönetmelikte; indirimli malın fiyatının tespit edilmesinde, indirimden önce uygulanan son 30 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınacağı belirtildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte; indirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatının belirlenmesinde, indirimden önceki fiyatının, tarife ve fiyat listelerinin etikette gösterileceği ifade edildi.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,