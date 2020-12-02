İndirimli elektrik nedir? İndirimli elektrik son başvuru ne zaman? İndirimli elektrik başvurusu nasıl yapılır?

Yıllık 7 milyon kilovatsaat ve üzerinde elektrik tüketen tarımsal sulama, sanayi ve ticarethane aboneleri, son kaynak tedarik tarifesinin altında fiyattan elektrik alma imkanı var. İndirimli elektrikten faydalanmak isteyen tüketiciler, indirimli elektrik nedir ve indirimli elektrik son başvuru ne zaman? gibi soruların cevaplarını arıyor.

Yıllık 7 milyon kilovatsaat ve üzerinde elektrik tüketen tarımsal sulama, sanayi ve ticarethane aboneleri, son kaynak tedarik tarifesinin altında fiyattan elektrik alma imkanına sahip. Bu imkandan yararlanabilmek için çok kısa süre kaldı. Peki, indirimli elektrik nedir?

İNDİRİMLİ ELEKTRİK NEDİR?

Türkiye'de elektrik birim fiyatları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanmaktadır. Bu fiyatlar "Ulusal Tarife" olarak adlandırılmakta ve 3 ayda bir güncellenmektedir. Bu fiyatlar ülke genelinde ve tüm elektrik aboneleri ve elektrik tedarikçileri için aynı olmakla birlikte, yine EPDK tarafından belirlenen tüketim limitini aşan elektrik abonelerine "Serbest Tüketici" olma, yani tedarikçisini seçme ve anlaştığı fiyattan satın alma hakkı tanınmıştır.

Bu uygulamayla elektrik piyasasında oluşan rekabet sonucu tüketiciye sunulan fiyat ve hizmet seçenekleri artmakta, tüketici kaliteli, güvenilir, sürekli elektrik enerjisini daha uygun fiyattan satın alabilmektedir.

2018 yılı itibariyle ayda ortalama 167 kWh ve üzeri tüketen tüketiciler, serbest tüketici kategorisine girmektedir. Bu limit tüketim miktarı olarak yıllık 2.000 kWh'a denk gelmektedir. Kendilerine tanınan yasal haklar çerçevesinde, serbest tüketiciler indirimli elektrik fiyatlarından yararlanabilmektedirler.

İndirimli elektrik fiyatları farklı şehir ve bölgelerde faaliyet gösteren elektrik tedarikçisi firmalar tarafından sunulur. Serbest tüketici istediği tedarikçinin, istediği kampanyasını seçmekte özgürdür. Serbest piyasa şartlarına uygun olarak elektriği daha düşük maliyetlerle üreten/temin eden, EPDK lisansına sahip olan tedarik şirketleri tüm Türkiye'de elektrik abonelerine indirimli elektrik satışı yapabilirler.

Halen son kaynak tedarik tarifesindeki kilovatsaat başına elektrik fiyatı sanayi aboneleri için 53 kuruş, ticarethaneler için 58 kuruş civarında bulunuyor.

Bu tarifenin yeni yılda zamlanması da bekleniyor. Ancak yıllık 7 milyon kilovatsaatin üzerinde tüketimi bulunan aboneler piyasada halen kilovatsaat başına 45 kuruşa kadar elektrik satabilecek tedarikçi bulma imkanına sahip.

İndirimli elektrik satışı, alınan hizmetin kalitesini ve devamlılığını etkilemez. Mevcut tesisat ve altyapı kullanılmaya devam eder.

İNDİRİMLİ ELEKTRİK SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Yüksek belirlenen son kaynak tarifesinin altında fiyattan elektrik almak isteyenlerin 5 Aralık 2020 tarihine kadar tedarik şirketleriyle anlaşma imzalamaları gerekiyor.

ELEKTRİK DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANBİLİR?

Devletten düzenli yardım alanlar, T.C. nüfus cüzdanları ile başvuruda bulunabilecekler. Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda 75 kWh, 3 kişi yaşayanlarda 100 kWh, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kWh, 5 ve üstü yaşayanlarda ise 150 kWh elektrik desteği verilecek. Uygulama 1 Mart itibariyle başlayacak.

İNDİRİMLİ ELEKTRİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar elektrik desteği almak için başvurularını, yaşadıkları il ya da ilçede bulunan Sosyal Yardımlar Müdürlükleri'nden yapacaklar. Elektrik desteğine hak kazananlar PTT üzerinden duyurulacak ve destek ödemeleri de yine PTT üzerinden yapılacak. Vatandaşlar PTT'den elektrik faturası ödemeye gittiklerinde destek miktarından arta kalan kısmı ödeyecek.