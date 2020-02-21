"İndirimlerde en çok spor giyim satılıyor"

21.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:11

Tasarruflu alışveriş yapmak isteyenlerin ilk tercihinin outletler olduğunu belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, indirimlerde en çok spor giyim kategorisinde satışların olduğuna dikkat çekti.

Aile ekonomisini düşünen insanların ilk tercihlerinin outlet mağazalar olduğunu ve ziyaretçilerin geçen sezon en çok spor giyim, çocuk ve kadın giyim ürünlerinin tercih edildiğini belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Yüzde 70'e varan indirimlerle tasarruflu alışveriş yapmak isteyenlerin ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.

"ALIŞVERİŞ KARARI ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARA BAKILARAK VERİLİYOR"

2020 yılında yüzde 40'ın üzerinde büyüme hedeflediklerini belirten Oğuz Isıgöllü, "İndirimler, ziyaretçi sayılarını her geçen gün artırıyor. Tüketiciler, alışveriş kararlarını öncelikli olarak ihtiyaçları doğrultusunda veriyor. Ziyaretçilerimiz outlet olma özelliğimiz sayesinde sezon sonunu beklemeden alışveriş yapabiliyorlar. Geçtiğimiz sezon en çok spor giyim, çocuk ve kadın giyim ürünleri tercih edildi. Bu kategorilerdeki satışları göz önüne aldığımızda toplam mağaza cirolarındaki artışımız yüzde 44 seviyelerine ulaştı. Bu sezonu incelediğimizde ise indirimler ile en çok spor giyim kategorisinde satış yapıldı. Yaklaşan bahar ayları ile değişecek olan alışveriş kararları sonrasında da aynı oranda artış bekliyoruz" diye konuştu.

"ÜLKE TURİZMİNE VE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Geleneksel hale getirdikleri indirim panayırları ile AVM'deki markalara ve Çarşı Pazar katındaki küçük esnafa desteği sürdürdüklerini belirten Isıgöllü, "Hem esnaf hem de tüketicilerimizin avantajları doğrultusunda stratejimizi belirliyoruz. Global firmaların ciro ve metrekare verimliliği alanında dünya sıralamasına giren outlet mağazalarımız var. Çarşı Pazar katıyla da ürün çeşitliliğini zenginleştirerek pazar kültürünü AVM içinde yeniden canlandırıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile ülke turizmine ve ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA