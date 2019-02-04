İndirimler Olmasa Enflasyon Yüzde 22'ye Çıkacaktı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, konut ve doğal gazda yüzde 10'luk indirim ile beyaz eşya, mobilya ve otomobildeki vergi indirimleri kararlarının alınmaması halinde ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 22'ye yakın çıkacağını savundu.

Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonun 2004'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını, vatandaşın gıda dışındaki harcamalarını nerdeyse durdurduğu için cebine yansıyan enflasyonun açıklanandan çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Halkın, 2019 Ocak ayında gıda harcamaları için yapması gereken ortalama harcamanın, bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 31 arttığına dikkati çeken Erdoğdu, dövizin en büyük sıçrama yaptığı dönemde bile gıdadaki enflasyonun bu kadar yükselmediğini ifade etti.

"Gerçekleri kabullenerek kalıcı önlemler almak yerine, seçime kadar günü kurtarmayı düşünen" bir ekonomi yönetiminin, ülkenin sorunlarını çözemeyeceğini savunan Erdoğdu, "İç talepteki daralma nedeniyle fiyatlarda genel düşüş eğilimi görülmesi beklenirken, gıda fiyatlarındaki artış temposu bunun önüne geçti. Konut elektriği ve doğal gazda seçim yatırımı olarak verilen yüzde 10'luk indirim olmasa, ekonomik daralmayı hafifletmek için başlatılan beyaz eşya, mobilya ve otomobilde vergi indirimlerinin seçime kadar sürmesi kararı alınmasa, ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 22'ye yakın çıkacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, ülkeyi üretimsizliğe sürükleyen politikalar nedeniyle enflasyonun bu boyutlara ulaştığını ileri sürerek, tarımda sil baştan bir politika yapılmadan gıda fiyatlarının düşmeyeceğinin altını çizdi.

"Halkın vereceği ders önemli"

Tarımın bilerek ihmal edildiğini, yıllarca ithal ürünlerle tarım ve hayvancılığın bitirildiğini iddia eden Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaş gıda ve enerji dışındaki harcamalarını neredeyse durdurduğu için, cebine yansıyan enflasyon açıklanandan çok daha yüksek. Sokaktaki adam reel enflasyonu görüyor. 'Seçime kadar' mantığı ile ertelenen fiyat artışları ile beyaz eşya, mobilya ve otomobildeki vergi indirimleri nisan ayında bitecek. Nisan ve sonrasındaki aylarda daha yüksek faturalar ödeyeceğiz. Halkımız önümüzdeki aylarda maalesef çok daha yüksek enflasyon rakamları ile yaşamak durumunda kalacak. O nedenle bu seçimlerde halkımızın mevcut iktidara sandıkta vereceği ders çok önemli."

Kaynak: AA