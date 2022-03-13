İndirimi duyan vatandaşlar soğuğa aldırış etmedi... Eksi 4 derecede ucuz halı kuyruğu kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir iş yerinin halılarda indirime gittiğini duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde eksi 4 derece soğuğa rağmen iş yeri önünde kuyruk oluşturdu.

Merkeze bağlı Uluken Mahallesinde halı dükkanı bulunan Mehmet Bulut, halılarda yüzde 70 indirime gitti. Bunu duyan vatandaşlar dükkan akın etti. Eksi 4 derece soğuğa rağmen ucuz halı alabilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk havaya aldırış etmenden bekleyen vatandaşlar, aldıkları halıları araçlarının içine ve üzerine yığarak evlerine götürdü.

"Eksi 4 derece soğukluğa rağmen millet mağazanın önünde kuyruğa girdi"

2 bin liralık halıları 700 liraya sattıklarını ifade eden mağaza sahibi Mehmet Bulut, "Eksi 4 derece soğukluğa rağmen millet mağazanın önünde kuyruğa girdi. 2 kamyon ürün indirdik mağazaya ihtiyacı olanlara destek çıkmaya çalışıyoruz. Biz bu ürünleri zararına satışa veriyoruz. Yüzde 70 indirimle satıyoruz. Bu soğukta ve bu havaya rağmen burada kuyruk olmuştu. İzdiham oldu. 2 kamyon üründen şuanda 50 bin liralık ürün kalmış. 1 milyon liralık ürün sattık burada. Yorganları ve paspasları bedavaya verdik. Örneğin 6 metrekarelik halıları piyasa değeri 2 bin liraya satılıyor ama biz 700 liraya satıyoruz" dedi.

Müşterilerden Beyzanur Çavuş, " Fiyatlar uygun. Dışarıda bu halılar daha pahalı. Ben komşumun alması için beraber geldik. Kalabalık bir ortam var" diye konuştu.

"Hava çok soğuk "

Halıların çok ucuz aktaran Muzaffer Demirtaş, "Hava çok soğuk. Ürünlerde gerçekten de çok iyi. Ben herkesin gelip almasını tavsiye ediyorum. Dışarıda bu ürünler 2 bin liradan aşağı değil, çok pahalı ama burada ucuz" şeklinde konuştu.

"Arabanın hem içini hem de üstünü halılarla doldurduk"

Osman Erkmen ise "Halılar uygun fiyatta, bizde 10 tane halı aldık. 7 bin 900 lira ücret ödedik. Dışarıdan alsaydık belki bunun iki katı veya üç katı para öderdik. Arabanın hem içini hem de üstünü halılarla doldurduk. Ucuz halıyı bulunca aldık" dedi.