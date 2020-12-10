Sosyal mesafesiz indirim kuyruğu...İndirim korona virüsü unutturdu
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Sosyal mesafesiz indirim kuyruğu...İndirim korona virüsü unutturdu

10.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:20

Sosyal mesafesiz indirim kuyruğu...İndirim korona virüsü unutturdu İndirimli ürün alabilmek için saatlerce sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta beklediler Bursa'da yeni açılan bir mağazanın yaptığı indirim kampanyası vatandaşa korona virüsü unutturdu.

Sosyal mesafesiz indirim kuyruğu...İndirim korona virüsü unutturdu

İndirimli ürün alabilmek için saatlerce sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta beklediler

BURSA - Bursa'da yeni açılan bir mağazanın yaptığı indirim kampanyası vatandaşa korona virüsü unutturdu. İndirimli ürün almak için sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta beklediler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve yetkililer her fırsatta maskeyi, hijyeni ve sosyal mesafeyi dile getirseler de vatandaşlar, indirimi, kampanyayı duyduğu anda gözü hiç bir şey görmüyor. O anlardan biri de Bursa'da yaşandı. Yeni açılan bir mağazanın yaptığı indirimi duyan vatandaşlar, soluğu dükkanın önünde aldı. Hediyelik eşya ve züccaciye olduğu için genellikle kadınları yoğun ilgi gösterdiği mağaza, kısa sürede doldu. Mağazanın girişi yetkililer tarafından kapatılırken, korona virüsü unutan vatandaşlar sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta dakikalarca bekledi.

Sosyal mesafesiz indirim kuyruğu...İndirim korona virüsü unutturdu
Sosyal mesafesiz indirim kuyruğu...İndirim korona virüsü unutturdu
Sosyal mesafesiz indirim kuyruğu...İndirim korona virüsü unutturdu
Sosyal mesafesiz indirim kuyruğu...İndirim korona virüsü unutturdu
Sosyal mesafesiz indirim kuyruğu...İndirim korona virüsü unutturdu
Sosyal mesafesiz indirim kuyruğu...İndirim korona virüsü unutturdu
Sosyal mesafesiz indirim kuyruğu...İndirim korona virüsü unutturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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