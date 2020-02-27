İndikten sonra ön dikmesi çıkan THY uçağı pist ortasında kaldı
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İndikten sonra ön dikmesi çıkan THY uçağı pist ortasında kaldı

Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması sebebiyle pistin ortasında kaldı.

27.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:19
İndikten sonra ön dikmesi çıkan THY uçağı pist ortasında kaldı

Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması sebebiyle pistin ortasında kaldı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında, TK1598 sefer sayılı Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağının saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kaldığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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