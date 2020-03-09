İndiği otomobilin altında kalan Tuğçe, yaralandı
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Değirmendere, Meryem, Gölcük, Güncel

İndiği otomobilin altında kalan Tuğçe, yaralandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kendisini okuldan alarak, eve getiren komşularının kullandığı otomobilden inen Tuğçe Z. (13), geri manevra sırasında altında kaldı.

09.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:58
İndiği otomobilin altında kalan Tuğçe, yaralandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kendisini okuldan alarak, eve getiren komşularının kullandığı otomobilden inen Tuğçe Z. (13), geri manevra sırasında altında kaldı. Yaralanan Tuğçe Z., hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğleden sonra, Değirmendere'nin Topçular Mahallesi'ndeki 3062 Sokak'ta meydana geldi. Meryem Ş., 41 E 6103 plakalı otomobiliyle Turgut Özal Ortaokulu'nda eğitim gören komşusunun kızı Tuğçe Z.'yi alarak, evinin bulunduğu sokağa getirdi. Tuğçe Z., otomobilden indikten sonra arkasından geçerken, Meryem Ş.'nin geri manevrası sırasında altında kaldı. Çevredekilerin seslenmesi üzerine Meryem Ş., aracı durdurup, panikle indi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Tuğçe'yi aracın altında çıkarıp, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tuğçe Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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