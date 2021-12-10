Indiana Pacers'ta başantrenör Rick Carlisle Kovid-19'a yakalandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Indiana Pacers'ta başantrenör Rick Carlisle Kovid-19'a yakalandı

Indiana Pacers'ta başantrenör Rick Carlisle Kovid-19'a yakalandı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Indiana Pacers'ta başantrenör Rick Carlisle'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Indiana Pacers'ta başantrenör Rick Carlisle'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Pacers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Carlisle'ın Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve karantinaya girdiği belirtildi.

Birkaç maç takımın başında yer alamayacağı ifade edilen Carlisle'ın yerine yardımcı antrenör Lloyd Pierce'ın görev yapacağı kaydedildi.

Doğu Konferansı'nda bu sezon 11 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşayan Pacers, 13. sırada bulunuyor.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title