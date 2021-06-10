Indiana Pacers'ta başantrenör Nate Bjorkgren'in görevine son verildi
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Indiana Pacers'ta başantrenör Nate Bjorkgren'in görevine son verildi

Indiana Pacers'ta başantrenör Nate Bjorkgren'in görevine son verildi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Indiana Pacers'ta başantrenör Nate Bjorkgren ile yollar ayrıldı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Indiana Pacers'ta başantrenör Nate Bjorkgren ile yollar ayrıldı.

Indiana Pacers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, bu sezon takımın başına getirilen 45 yaşındaki ABD'li Bjorkgren'in görevine son verildiği duyuruldu.

Bjorkgren, Phoenix Suns ve Toronto Raptors'ta yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Pacers ile anlaşmıştı.

Pacers, Bjorkgren yönetiminde 34 galibiyet, 38 mağlubiyetle tamamladığı normal sezonda play-off'ların dışında kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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