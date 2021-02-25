Indiana Pacers - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Indiana Pacers - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

25.02.2021 00:28 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:31
Indiana Pacers - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Indiana Pacers - GS Warriors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Indiana Pacers - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Indiana Pacers - GS Warriors maçı gerçekleşecek. Peki, Indiana Pacers - GS Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

INDİANA PACERS - GS WARRİORS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Indiana Pacers - GS Warriors maçı, Indianapolis'da Bankers Life Fieldhouse'da oynanacak. Indiana Pacers - GS Warriors maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

INDİANA PACERS - GS WARRİORS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 25 Şubat Perşembe günü oynanacak Indiana Pacers - GS Warriors maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.

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