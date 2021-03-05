Indiana Pacers - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Indiana Pacers - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

05.03.2021 00:36 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:39
Indiana Pacers - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Indiana Pacers - Denver Nuggets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Indiana Pacers - Denver Nuggets maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Indiana Pacers - Denver Nuggets maçı gerçekleşecek. Peki, Indiana Pacers - Denver Nuggets hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

INDİANA PACERS - DENVER NUGGETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Indiana Pacers - Denver Nuggets maçı, Indianapolis'da Life Fieldhouse'da oynanacak. Indiana Pacers - Denver Nuggets maçı, NBA TV HD , Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Turkcell TV+ 76, Tivibu 75, D-Smart 72 üzerinden izlenebilecek.

INDİANA PACERS - DENVER NUGGETS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 5 Mart Cuma günü oynanacak Indiana Pacers - Denver Nuggets maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.

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