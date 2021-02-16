Indiana Pacers - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Indiana Pacers - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16.02.2021 01:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 01:17
Indiana Pacers - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Indiana Pacers - Chicago Bulls maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Indiana Pacers - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Indiana Pacers - Chicago Bulls maçı gerçekleşecek. Peki, Indiana Pacers - Chicago Bulls maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

INDIANA PACERS - CHİCAGO BULLS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA,Indiana Pacers - Chicago Bulls maçı Indianapolis'da Life Fieldhouse'da oynanacak. Indiana Pacers - Chicago Bulls maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

INDIANA PACERS - CHİCAGO BULLS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 16 Şubat Salı günü oynanacak Indiana Pacers - Chicago Bulls maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.

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