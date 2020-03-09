Indian Wells Tenis Turnuvası'na 'korona' engeli
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Indian Wells Tenis Turnuvası'na 'korona' engeli - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Tenis, Güncel

Indian Wells Tenis Turnuvası'na 'korona' engeli

Birleşik Amerika'da düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası, korona virüsü sebebiyle ertelendi.

09.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:10
Indian Wells Tenis Turnuvası'na 'korona' engeli

Birleşik Amerika'da düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası, korona virüsü sebebiyle ertelendi.

Korona virüsü sporun birçok branşını engellemeye devam ediyor. Tenis takviminde beşinci slam olarak anılan ve Grand Slam turnuvalarından sonra şampiyona en yüksek miktarın verildiği Indian Wells Tenis Turnuvası, yeni tip korona virüs salgını sebebiyle ertelendi. 09- 22 Mart tarihleri arasında Kaliforniya'da yapılması planlanan turnuvanın korona virüsü sebebiyle yapılmayacağı açıklandı.

Virüs nedeniyle İtalya başta olmak üzere birçok ülkede spor müsabakaları ertelenirken, bir kısmı ise seyircisiz oynanmak zorunda kalıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haber
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haber
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haber
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Berkay Şahin Şahan Gökbakar
Spor Burak Yılmaz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Ali Babacan
Şu an buradasınız: Indian Wells Tenis Turnuvası'na 'korona' engeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:52:50. #1.15#