Indian Horse Filmi

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1950'lerin sonlarında Ontario'da, sekiz yaşındaki Saul Indian Horse isimli yerli bir çocuk, kabilesi Ojibway'dan koparılır ve kötü şöhrete sahip bir Katolik okuluna yerleştirilir. Saul baskıcı bir ortamda kendi dilini konuşma veya geçmişine sahip çıkma özgürlüğü engellenir ve bakımı emanet edilen insanların ellerinde korkunç suistimallere tanık olur. Buna rağmen, Saul kurtuluşu en alışılmadık yerlerde arar ve gizlice buz hokeyine merak salar. Oyunun büyüsüne kapılmış bir şekilde kendi kendine gizlice oynamayı öğrenir ve yine kendine has bir beceri geliştirir.

Bu yeteneği sayesinde yetkililerin dikkatini çeker ve okulun sefaletinden kurtulur. Ancak Saul'un geçmişinin izleri her zaman mevcuttur ve ümit vaat eden kariyerini ve geleceğini tehdit eder. Acı dolu geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Saul, iyileşme sürecini başlatmak için atalarının ruhundan ve arkadaşlarının anlayışından yararlanır.

Yönetmen: Stephen S. Campanelli

Senaryo: Richard Wagamese, Dennis Foon

Oyuncular: Sladen Peltier, Forrest Goodluck, Ajuawak Kapashesit, Michiel Huisman, Martin Donovan, Michael Murphy, Edna Manitowabi, Melanie McLaren, Johnny Issaluk, Skye Pelletier, Evan Adams, Lisa Cromarty, Michael Lawrenchuk, Will Strongheart, Tristen Marty-Pahtaykan, Vance Banzo, Braeden Crouse, Nathan Alexis, Eva Greyeyes, Lisa Oopik Minich, Dylan Cook, Wayne St-George, Marcus Dias, Michael Vincent Dagostino, Wayne V. Johnson, Wayne Charles Baker, Daina Barbeau, Jordan Daoust, Dustin Faith, Cam Fergus

Filmin Türü: 0

Orijinal Adı: Indian Horse

Yapımcı Firma: Hann Medya

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 101 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 28.08.2020

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Kaynak: InterSinema.com