İncivez Mahallesi Muhtarı Hüseyin Cevher ile Çınartepe Mahallesi Muhtarı Okan Girgin'den Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaret

İncivez Mahallesi Muhtarı Hüseyin Cevher ile Çınartepe Mahallesi Muhtarı Okan Girgin Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek mahallelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi sundular.