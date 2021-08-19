İncivez Mahallesi Muhtarı Hüseyin Cevher ile Çınartepe Mahallesi Muhtarı Okan Girgin'den Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaret
İncivez Mahallesi Muhtarı Hüseyin Cevher ile Çınartepe Mahallesi Muhtarı Okan Girgin Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek mahallelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi sundular.
İncivez Mahallesi Muhtarı Hüseyin Cevher ile Çınartepe Mahallesi Muhtarı Okan Girgin Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek mahallelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi sundular.
Kaynak: Habermetre